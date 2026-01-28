Una pianta dal fusto cavo

SOLUZIONE: CANNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pianta dal fusto cavo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pianta dal fusto cavo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Canna? Una pianta caratterizzata da un fusto vuoto al suo interno, spesso usata per realizzare tubi o oggetti leggeri, è conosciuta come canna. Questa pianta cresce in ambienti acquatici o umidi, e il suo fusto resistente e cavo la rende molto versatile. La canna si trova comunemente lungo le rive dei fiumi o in zone paludose, offrendo anche rifugio a molti animali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pianta dal fusto cavo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pianta dal fusto cavo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Canna:

C Como A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pianta dal fusto cavo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

