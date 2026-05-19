Uccidono le piante infestanti

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uccidono le piante infestanti' è 'Diserbanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISERBANTI

Perché la soluzione è Diserbanti? I diserbanti sono sostanze chimiche utilizzate per eliminare le piante infestanti che competono con le colture agricole o invadono gli spazi verdi. La loro funzione principale è quella di distruggere le piante indesiderate, favorendo la crescita delle piante coltivate o mantenendo puliti i terreni. Questi prodotti sono scelti per la loro efficacia nel controllare le infestanti e per la rapidità d'azione. La loro applicazione necessita di attenzione per evitare danni alle piante desiderate.

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Uccidono le piante infestanti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Diserbanti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uccidono le piante infestanti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diserbanti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uccidono le piante infestanti
  • Risposta: DISERBANTI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: D_________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
E Empoli
R Roma
B Bologna
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Diserbanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uccidono le piante infestanti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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