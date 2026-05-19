Uccidono le piante infestanti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uccidono le piante infestanti' è 'Diserbanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISERBANTI

Perché la soluzione è Diserbanti? I diserbanti sono sostanze chimiche utilizzate per eliminare le piante infestanti che competono con le colture agricole o invadono gli spazi verdi. La loro funzione principale è quella di distruggere le piante indesiderate, favorendo la crescita delle piante coltivate o mantenendo puliti i terreni. Questi prodotti sono scelti per la loro efficacia nel controllare le infestanti e per la rapidità d'azione. La loro applicazione necessita di attenzione per evitare danni alle piante desiderate.

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Uccidono le piante infestanti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Diserbanti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uccidono le piante infestanti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diserbanti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uccidono le piante infestanti

Uccidono le piante infestanti Risposta: DISERBANTI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: D_________

D_________ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola S Savona E Empoli R Roma B Bologna A Ancona N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Diserbanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uccidono le piante infestanti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.