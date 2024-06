Famiglia di piante grasse

: Per lo più utilizzate come piante ornamentali, ma alcune sono anche piante da raccolto, sono piante inusuali e facilmente identificabili che sono riuscite ad adattarsi ad ambienti estremamente aridi e caldi, sviluppando diverse caratteristiche fisiologiche e anatomiche per conservare l'acqua. Le Cactacee (Cactaceae Juss. Sono piante xerofite, adattate agli ambienti aridi mediante l'accumulo di acqua all'interno di tessuti succulenti. , 1789), comunemente chiamate cactus e, più raramente, cacti al plurale, sono una famiglia di piante succulente dell'ordine Caryophyllales che comprende circa 3 000 specie e circa 150 generi.

Italiano: Sostantivo: cactus m inv . (botanica) genere di piante appartenente alla famiglia delle Cactacee, che comprende alcune specie con fusto sferico spinoso e fiori in sommità. Sillabazione: càc | tus. Pronuncia: IPA: /'kaktus/ . Etimologia / Derivazione: dal greco antico t cioè "carciofo spinoso" . Parole derivate: melocactus, cactacee, cactiforme, fillocacto, cactina, echinocacto.