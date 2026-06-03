Hanno i nodi lungo il fusto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno i nodi lungo il fusto' è 'Canne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A N N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Hanno i nodi lungo il fusto

Hanno i nodi lungo il fusto Risposta: CANNE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C N E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Canne? Le canne sono piante che si distinguono per i nodi distribuiti lungo il fusto. Questi punti di giunzione tra le sezioni della pianta danno un aspetto caratteristico e sono spesso visibili anche a occhio nudo. La loro presenza contribuisce alla struttura e alla resistenza della pianta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Hanno i nodi lungo il fusto: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Hanno i nodi lungo il fusto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Canne. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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