Hanno i nodi lungo il fusto
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno i nodi lungo il fusto' è 'Canne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Hanno i nodi lungo il fusto
- Risposta: CANNE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CNE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Canne? Le canne sono piante che si distinguono per i nodi distribuiti lungo il fusto. Questi punti di giunzione tra le sezioni della pianta danno un aspetto caratteristico e sono spesso visibili anche a occhio nudo. La loro presenza contribuisce alla struttura e alla resistenza della pianta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Hanno i nodi lungo il fusto: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Hanno i nodi lungo il fusto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Canne. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.