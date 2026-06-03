Hanno i nodi lungo il fusto

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno i nodi lungo il fusto' è 'Canne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CANNE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Hanno i nodi lungo il fusto
  • Risposta: CANNE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CNE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Canne? Le canne sono piante che si distinguono per i nodi distribuiti lungo il fusto. Questi punti di giunzione tra le sezioni della pianta danno un aspetto caratteristico e sono spesso visibili anche a occhio nudo. La loro presenza contribuisce alla struttura e alla resistenza della pianta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Canne'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Hanno i nodi lungo il fusto: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Hanno i nodi lungo il fusto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Canne. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'hanno'

Cruciverba con 'lungo'

Cruciverba con 'fusto'