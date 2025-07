Pianta dal fusto carnoso nei cruciverba: la soluzione è Cacto

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianta dal fusto carnoso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pianta dal fusto carnoso' è 'Cacto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CACTO

Curiosità e Significato di Cacto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cacto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cacto.

Perché la soluzione è Cacto? Il cacto è una pianta caratterizzata da un fusto spesso e carnoso, che le permette di immagazzinare acqua in ambienti aridi. La sua forma robusta e la pelle spessa sono adattamenti alla siccità, rendendola simbolo di resistenza e adattabilità. Con i suoi mille spinosi e forme sorprendenti, il cactus è un esempio affascinante di come la natura trovi modi sorprendenti per sopravvivere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piante con fusto carnosoPianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreUna pianta da salottoPianta dai fiori viola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cacto

Se "Pianta dal fusto carnoso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

C Como

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E T O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERTO" SERTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.