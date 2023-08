Il fusto sotterraneo di certe piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fusto sotterraneo di certe piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIZOMA

Il fusto sotterraneo di certe piante

Le piante carnivore (o piante insettivore) sono piante che intrappolano e consumano protozoi e animali, specialmente insetti e altri artropodi, al fine... Possiedono rizomi. in molte specie vegetali (es. iris) il rizoma è ricco di tessuti parenchimatici di riserva contenenti amido. il rizoma svolge una funzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

