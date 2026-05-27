Un recinto di piante spinose in Africa

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un recinto di piante spinose in Africa' è 'Zeriba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZERIBA

Perchè la soluzione è Zeriba? Una zeriba è un piccolo recinto circondato da piante spinose, tipico in Africa. Serve a proteggere gli animali o le persone, creando una barriera naturale e resistente. Questo spazio sicuro aiuta a difendersi dai predatori e a delimitare territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un recinto di piante spinose in Africa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Zeriba

La soluzione associata alla definizione "Un recinto di piante spinose in Africa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zeriba'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un recinto di piante spinose in Africa
  • Risposta: ZERIBA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: Z_____
  • Inizia con: Z
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

Z Zara
E Empoli
R Roma
I Imola
B Bologna
A Ancona

La soluzione 'Zeriba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un recinto di piante spinose in Africa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Con piante: Uccidono le piante infestanti 

Con spinose: Bisogna averne molto nelle faccende spinose 