Un recinto di piante spinose in Africa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un recinto di piante spinose in Africa' è 'Zeriba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZERIBA

Perchè la soluzione è Zeriba? Una zeriba è un piccolo recinto circondato da piante spinose, tipico in Africa. Serve a proteggere gli animali o le persone, creando una barriera naturale e resistente. Questo spazio sicuro aiuta a difendersi dai predatori e a delimitare territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un recinto di piante spinose in Africa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Zeriba

La soluzione associata alla definizione "Un recinto di piante spinose in Africa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zeriba'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un recinto di piante spinose in Africa

Un recinto di piante spinose in Africa Risposta: ZERIBA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: Z_____

Z_____ Inizia con: Z

Z Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

Z Zara E Empoli R Roma I Imola B Bologna A Ancona

La soluzione 'Zeriba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un recinto di piante spinose in Africa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.