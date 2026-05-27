Un recinto di piante spinose in Africa
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un recinto di piante spinose in Africa' è 'Zeriba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ZERIBA
Perchè la soluzione è Zeriba? Una zeriba è un piccolo recinto circondato da piante spinose, tipico in Africa. Serve a proteggere gli animali o le persone, creando una barriera naturale e resistente. Questo spazio sicuro aiuta a difendersi dai predatori e a delimitare territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un recinto di piante spinose in Africa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Zeriba
La soluzione associata alla definizione "Un recinto di piante spinose in Africa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zeriba'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un recinto di piante spinose in Africa
- Risposta: ZERIBA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: Z_____
- Inizia con: Z
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Zeriba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un recinto di piante spinose in Africa". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Piante grasse spinose Comuni piante spinose Spinose piante da siepe Piante spinose rampicanti Piante spinose da siepe
Altre definizioni collegate
Con recinto: Un recinto del rancho argentino
Con piante: Uccidono le piante infestanti
Con spinose: Bisogna averne molto nelle faccende spinose