L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca' è 'Acquaponica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACQUAPONICA

Perchè la soluzione è Acquaponica? L'acquaponica è un sistema che combina la coltivazione di piante e l'allevamento di pesci in un ambiente condiviso. Le piante beneficiano dei nutrienti provenienti dall'acqua dei pesci, mentre questa si purifica, creando un ciclo sostenibile e efficiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Acquaponica

In presenza della definizione "L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Acquaponica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca

L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca Risposta: ACQUAPONICA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: A__________

A__________ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona C Como Q Quarto U Udine A Ancona P Padova O Otranto N Napoli I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Acquaponica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.