L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca' è 'Acquaponica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACQUAPONICA

Perchè la soluzione è Acquaponica? L'acquaponica è un sistema che combina la coltivazione di piante e l'allevamento di pesci in un ambiente condiviso. Le piante beneficiano dei nutrienti provenienti dall'acqua dei pesci, mentre questa si purifica, creando un ciclo sostenibile e efficiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Acquaponica

In presenza della definizione "L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Acquaponica'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca
  • Risposta: ACQUAPONICA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: A__________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona
C Como
Q Quarto
U Udine
A Ancona
P Padova
O Otranto
N Napoli
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Acquaponica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con allevamento: Un allevamento di pecchie 

Con piante: Un recinto di piante spinose in Africa 

Con pesci: Relative ai pesci 