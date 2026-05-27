L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca' è 'Acquaponica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ACQUAPONICA
Perchè la soluzione è Acquaponica? L'acquaponica è un sistema che combina la coltivazione di piante e l'allevamento di pesci in un ambiente condiviso. Le piante beneficiano dei nutrienti provenienti dall'acqua dei pesci, mentre questa si purifica, creando un ciclo sostenibile e efficiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Acquaponica
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca
- Risposta: ACQUAPONICA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: A__________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Acquaponica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L allevamento di piante e pesci in una stessa vasca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Allevamento di piante Pesci spesso di allevamento Una vasca con pesci tropicali L allevamento dei pesci Pesci di lago simili alla trote
Altre definizioni collegate
Con allevamento: Un allevamento di pecchie
Con piante: Un recinto di piante spinose in Africa
Con pesci: Relative ai pesci