Firma messa sul retro degli assegni
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Firma messa sul retro degli assegni' è 'Girata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Firma messa sul retro degli assegni
- Risposta: GIRATA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GRA
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Girata? La girata è la firma apposta sul retro di un assegno, che permette di trasferire il credito a un'altra persona o banca. È un gesto semplice ma fondamentale per garantire la circolazione del denaro e la validità dell’operazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Firma messa sul retro degli assegni: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Firma messa sul retro degli assegni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Girata. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.