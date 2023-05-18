Firma messa sul retro degli assegni

Home / Soluzioni Cruciverba / Firma messa sul retro degli assegni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Firma messa sul retro degli assegni' è 'Girata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G I R A T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Firma messa sul retro degli assegni

Firma messa sul retro degli assegni Risposta: GIRATA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G R A

Inizia con: G

G Finisce con: A

Perchè la soluzione è Girata? La girata è la firma apposta sul retro di un assegno, che permette di trasferire il credito a un'altra persona o banca. È un gesto semplice ma fondamentale per garantire la circolazione del denaro e la validità dell’operazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Girata' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Firma messa sul retro degli assegni: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Firma messa sul retro degli assegni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Girata. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'firma'

Cruciverba con 'messa'