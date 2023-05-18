Firma messa sul retro degli assegni

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Firma messa sul retro degli assegni' è 'Girata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GIRATA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Firma messa sul retro degli assegni
  • Risposta: GIRATA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GRA
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Girata? La girata è la firma apposta sul retro di un assegno, che permette di trasferire il credito a un'altra persona o banca. È un gesto semplice ma fondamentale per garantire la circolazione del denaro e la validità dell’operazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Firma messa sul retro degli assegni: risposta da 6 lettere

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