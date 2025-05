Il nostro Sursum corda recitato durante la Messa nei cruciverba: la soluzione è In Alto I Cuori

IN ALTO I CUORI

Curiosità e Significato di "In Alto I Cuori"

La soluzione In Alto I Cuori di 12 lettere

In alto i cuori è una frase latina che significa elevate i cuori. È un invito alla comunità di pregare e di aprire il cuore a Dio durante la celebrazione eucaristica, esprimendo un desiderio di unità e spiritualità nel momento della Messa.

Si recita durante la MessaI sermoni durante la MessaSi legge durante la MessaSursum corda oCinque nel nostro alfabeto

Come si scrive la soluzione: In Alto I Cuori

la definizione "Il nostro Sursum corda recitato durante la Messa"

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

I Imola

C Como

U Udine

O Otranto

R Roma

I Imola

