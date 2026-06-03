Messa nel portafogli
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Messa nel portafogli' è 'Intascata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Messa nel portafogli
- Risposta: INTASCATA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IAAA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Intascata? Quando si parla di messa nel portafoglio, si intende il gesto di inserire denaro o documenti. È un'azione quotidiana che può sembrare semplice, ma richiede attenzione per non perdere nulla. La cura nel sistemare gli oggetti aiuta a mantenere tutto in ordine e facilmente accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Messa nel portafogli: risposta da 9 lettere
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