Messa nel portafogli

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Messa nel portafogli' è 'Intascata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INTASCATA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Messa nel portafogli
  • Risposta: INTASCATA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IAAA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Intascata? Quando si parla di messa nel portafoglio, si intende il gesto di inserire denaro o documenti. È un'azione quotidiana che può sembrare semplice, ma richiede attenzione per non perdere nulla. La cura nel sistemare gli oggetti aiuta a mantenere tutto in ordine e facilmente accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Messa nel portafogli: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Messa nel portafogli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Intascata. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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