Messa nel portafogli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Messa nel portafogli' è 'Intascata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N T A S C A T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Messa nel portafogli

Messa nel portafogli Risposta: INTASCATA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I A A A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è Intascata? Quando si parla di messa nel portafoglio, si intende il gesto di inserire denaro o documenti. È un'azione quotidiana che può sembrare semplice, ma richiede attenzione per non perdere nulla. La cura nel sistemare gli oggetti aiuta a mantenere tutto in ordine e facilmente accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Messa nel portafogli: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Messa nel portafogli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Intascata. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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