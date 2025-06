Un colpo al volo del calciatore nei cruciverba: la soluzione è Girata

Home / Soluzioni Cruciverba / Un colpo al volo del calciatore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un colpo al volo del calciatore' è 'Girata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIRATA

Curiosità e Significato di Girata

Approfondisci la parola di 6 lettere Girata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Girata? Una girata è un'azione tecnica nel calcio in cui il giocatore colpisce il pallone al volo, spesso con un movimento rapido e acrobatico, per sorprendere il portiere. È uno spettacolare gesto atletico, richiesto grande abilità e coordinazione. La sua riuscita può decidere una partita, regalando emozioni ai tifosi e dimostrando l'abilità del calciatore in campo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una firma dietro all assegnoFirma messa sul retro degli assegniBel colpo al biliardoPrecipitò al primo voloVolò troppo vicino al sole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Girata

Hai davanti la definizione "Un colpo al volo del calciatore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z S T R I A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRAZIO" STRAZIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.