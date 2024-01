La definizione e la soluzione di: Lo spiega il prete a Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: La messa tridentina è quella forma della celebrazione eucaristica del rito romano che segue il messale romano promulgato da papa pio v nel 1570 a richiesta...

I Vangeli (talvolta indicati nel complesso con Vangelo) sono testimonianze che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth e quindi la base su cui si fonda il cristianesimo. "Vangelo" deriva dalla parola greca ea (euanghélion), che arriva all'italiano attraverso il latino evangelium e significa letteralmente "lieto annunzio" o "buona notizia".

Nell'arco di diversi secoli furono composti numerosi testi designati come "vangeli", sebbene di genere letterario diverso. Alcuni di essi, diffusi nei primi secoli di vita della comunità cristiana, sono andati persi, divenendo noti solo per la citazione della loro esistenza in opere successive alla loro composizione; parte di questi sono stati riscoperti grazie ai ritrovamenti archeologici a partire dal XIX secolo.

Tra i vangeli sopravvissuti fino ai nostri giorni, i quattro più antichi, che narrano la vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo (Vangelo secondo Matteo, Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Luca e Vangelo secondo Giovanni) sono considerati canonici dalle confessioni cristiane, che considerano gli altri vangeli apocrifi.

Italiano

Nome proprio

Vangelo m sing (pl.: Vangeli)

(cristianesimo) libro della Bibbia, racchiuso nel Nuovo Testamento e suddiviso in quattro parti perché composto da quattro autori diversi, che narra la vita e l'insegnamento di Gesù Cristo

Sillabazione

Van | gè | lo

Pronuncia

IPA: /van'dlo/

Etimologia / Derivazione

dal greco tardo ea formato da e e da ; diventa v perché nella pronuncia bizantina il dittongo e si pronunciava /ev/ (come in greco moderno)

