Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta

Home / Soluzioni Cruciverba / Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta' è 'Girata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIRATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Girata? La girata è un gesto tecnico eseguito da un calciatore quando, con un movimento rapido e preciso, colpisce il pallone al volo verso la porta. Questa mossa richiede abilità e coordinazione, permettendo di sorprendere la difesa avversaria e il portiere. La capacità di effettuare una girata efficace può cambiare le sorti di una partita, offrendo un'opportunità di segnare in modo spettacolare. La perfezione di questa azione dipende dalla tempistica e dalla precisione del colpo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Girata

Quando la definizione "Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Girata:

G Genova I Imola R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il calciatore può eseguirla al volo verso la porta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una firma dietro all assegnoFirma messa sul retro degli assegniUn colpo al volo del calciatorePuò accadere al giocatoreSi può ordinare al latte o al limonePrecipitò al primo voloSi può venderla al diavolo