Separata da tutti messa in quarantena

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Separata da tutti messa in quarantena' è 'Isolata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLATA

Perché la soluzione è Isolata? La parola che descrive qualcosa o qualcuno messo in quarantena da tutti è ISOLATA. Questo termine indica una condizione di separazione totale, spesso per motivi di salute o sicurezza, in cui non ci sono contatti con l'esterno. Un individuo isolata rimane distanziata da altre persone o cose, creando un ambiente di esclusione e sicurezza. Questa condizione può riguardare sia persone che oggetti o luoghi, sottolineando la necessità di tutela e prevenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Separata da tutti messa in quarantena". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Separata da tutti messa in quarantena nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Isolata

Per risolvere la definizione "Separata da tutti messa in quarantena", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Separata da tutti messa in quarantena" conferma che la soluzione 'Isolata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Isolata

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Separata da tutti messa in quarantena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isolata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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