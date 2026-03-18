Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV

Home / Soluzioni Cruciverba / Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV' è 'Liberatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBERATORIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Liberatoria? Una liberatoria è un documento che permette di autorizzare l’uso dell’immagine di una persona in ambiti come la televisione. Questo atto legale garantisce che chi viene ripreso o fotografato abbia dato il proprio assenso, proteggendo gli interessi di chi realizza il servizio o il prodotto. La presenza di una liberatoria assicura che l’utilizzo delle immagini avvenga nel rispetto delle normative sulla privacy e sui diritti personali. La sua firma è fondamentale per evitare controversie legali future.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Liberatoria

Se la definizione "Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Liberatoria:

L Livorno I Imola B Bologna E Empoli R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Firma che autorizza a usare la propria immagine in TV" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La firma che autorizza l uso di un immagineGarantire con la propria firmaFirma progetti abbrevÈ propria del linguaggio di tecnici ed espertiLa firma di Tofano come disegnatore