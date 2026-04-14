Li firma il correntista

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li firma il correntista' è 'Assegni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSEGNI

Perché la soluzione è Assegni? Gli assegni sono strumenti di pagamento emessi dal correntista che autorizzano la banca a trasferire una somma di denaro dal suo conto a favore di un beneficiario. La firma del correntista è fondamentale per validare l'assegno, garantendo l'autenticità dell'ordine di pagamento. Questa firma rappresenta l'impegno del titolare del conto a rispettare quanto indicato nel documento. La corretta sottoscrizione assicura l'efficacia dell'assegno come mezzo di pagamento e di ricezione di fondi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li firma il correntista". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Li firma il correntista nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Assegni

Quando la definizione "Li firma il correntista" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li firma il correntista" conferma che la soluzione 'Assegni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assegni

A Ancona S Savona S Savona E Empoli G Genova N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li firma il correntista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assegni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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