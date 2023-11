La definizione e la soluzione di: Creano una nuova famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Creano una nuova famiglia

Nonostante la sua breve vita, fu considerata una delle mafie italiane più potenti. fu soppiantata dalla nuova famiglia, una confederazione di clan creata ad hoc... I promessi sposi è un celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso e il più letto tra quelli scritti in lingua italiana. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Creano una nuova famiglia : creano; nuova; famiglia; Lo creano i fan; creano grattacapi giocosi; Li creano i fan; Li creano gli importuni; creano preziosi; Luna nuova ; nuova : è in Oceania; Dare nuova forza e vigore; Scrisse Vita nuova e Il convivio; L ufficiale della nuova scuola avverrà il prossimo mese; Nome indonesiano della nuova Guinea; La famiglia degli strumenti ad aria; Uccello passeriforme della famiglia dei Corvidi; Elizabeth in famiglia ; Hector lo scrittore di Senza famiglia ; Emanuele in famiglia ; Una famiglia genovese;

Cerca altre Definizioni