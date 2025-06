Per loro si suona una marcia di Mendelssohn nei cruciverba: la soluzione è Sposi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per loro si suona una marcia di Mendelssohn' è 'Sposi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOSI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Sposi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sposi? Il termine sposi si riferisce alle persone che stanno per unirsi in matrimonio, ovvero la coppia che si sta per sposare. È un modo affettuoso e comune per indicare gli sposi nel giorno del loro matrimonio. Proprio come una marcia di Mendelssohn accompagna simbolicamente il momento, gli sposi sono protagonisti di un grande evento di vita.

