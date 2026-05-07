Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda' è 'Tasman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASMAN

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Perché la soluzione è Tasman? Tasman fu un famoso navigatore olandese del XVII secolo, noto per aver esplorato vaste aree del Pacifico meridionale. La sua impresa più significativa fu la scoperta di terre inesplorate, tra cui un’isola che avrebbe poi ricevuto il suo nome. Durante le sue spedizioni, Tasman contribuì notevolmente alla mappa delle rotte marittime dell’epoca, aprendo nuove vie per il commercio e la colonizzazione. La sua figura è ricordata come uno dei pionieri delle esplorazioni oceaniche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tasman

La soluzione associata alla definizione "Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda" conferma che la soluzione 'Tasman' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tasman

T Torino A Ancona S Savona M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il navigatore olandese che scoprì la Nuova Zelanda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tasman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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