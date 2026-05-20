Uccello della Nuova Zelanda
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uccello della Nuova Zelanda' è 'Kiwi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: KIWI
La risposta Kiwi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Kiwi? Il kiwi è un uccello che ha origini nella Nuova Zelanda ed è noto per il suo aspetto compatto e il piumaggio marrone. Questo animale si distingue per la sua capacità di scavare nel terreno grazie alle zampe robuste, vivendo principalmente di insetti, piccoli invertebrati e frutti. La sua presenza è simbolo di biodiversità e conservazione in ambienti naturali particolarmente delicati. È considerato un simbolo nazionale, rappresentando l’ecologia e la cultura neozelandese.
Uccello della Nuova Zelanda nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Kiwi
La definizione "Uccello della Nuova Zelanda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Kiwi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uccello della Nuova Zelanda
- Risposta: KIWI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: K___
- Inizia con: K
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Kiwi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uccello della Nuova Zelanda". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con uccello: Un uccello che solleva grandi carichi
Con nuova: La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda
Con zelanda: La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda