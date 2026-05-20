Uccello della Nuova Zelanda

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uccello della Nuova Zelanda' è 'Kiwi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KIWI

La risposta Kiwi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Kiwi? Il kiwi è un uccello che ha origini nella Nuova Zelanda ed è noto per il suo aspetto compatto e il piumaggio marrone. Questo animale si distingue per la sua capacità di scavare nel terreno grazie alle zampe robuste, vivendo principalmente di insetti, piccoli invertebrati e frutti. La sua presenza è simbolo di biodiversità e conservazione in ambienti naturali particolarmente delicati. È considerato un simbolo nazionale, rappresentando l’ecologia e la cultura neozelandese.

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Uccello della Nuova Zelanda nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Kiwi

La definizione "Uccello della Nuova Zelanda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Kiwi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uccello della Nuova Zelanda
  • Risposta: KIWI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: K___
  • Inizia con: K
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

K Kappa
I Imola
W Washington
I Imola

La soluzione 'Kiwi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uccello della Nuova Zelanda". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con uccello: Un uccello che solleva grandi carichi 

Con nuova: La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda 

Con zelanda: La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda 