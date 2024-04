La Soluzione ♚ Nuova : è in Oceania La definizione e la soluzione di 6 lettere: Nuova : è in Oceania. GUINEA - ZELANDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nuova : e in oceania: La Guinea (AFI: /gwi'na/), ufficialmente Repubblica di Guinea (in francese: République de Guinée), nota informalmente anche come Guinea Conakry, è uno Stato dell'Africa occidentale. Confina con Guinea-Bissau e Senegal a nord, Mali a nord e nord-est, Costa d'Avorio a sud-est, Liberia e Sierra Leone a sud, oceano Atlantico a ovest. Il suo territorio racchiude la sorgente dei fiumi Niger, Senegal e Gambia. Incluso nel territorio di diversi regni che si susseguirono sull'alto corso del Niger, il paese fu una delle prime regioni toccate dalla tratta degli schiavi. Lo stato che trasse i maggiori profitti dalla tratta fu il Regno di Fouta ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La Guinea (AFI: /gwi'na/), ufficialmente Repubblica di Guinea (in francese: République de Guinée), nota informalmente anche come Guinea Conakry, è uno Stato dell'Africa occidentale. Confina con Guinea-Bissau e Senegal a nord, Mali a nord e nord-est, Costa d'Avorio a sud-est, Liberia e Sierra Leone a sud, oceano Atlantico a ovest. Il suo territorio racchiude la sorgente dei fiumi Niger, Senegal e Gambia. Incluso nel territorio di diversi regni che si susseguirono sull'alto corso del Niger, il paese fu una delle prime regioni toccate dalla tratta degli schiavi. Lo stato che trasse i maggiori profitti dalla tratta fu il Regno di Fouta ... Guinea ( approfondimento) (toponimo) (geografia) stato dell'Africa occidentale, che confina a nord con il Guinea-Bissau e il Senegal, ad est con il Mali e la Costa d'Avorio, a sud con la Liberia e la Sierra Leone, e ad ovest con l'Oceano Atlantico, e la cui capitale è Conakry Altre Definizioni con guinea; nuova; oceania; Nuova: la grande isola a nord dell Australia; In Africa c è la Bissau e quella Equatoriale; Ridanno nuova vita alle scarpe; Luna Nuova; Ne comprende molte l Oceania; Stato insulare dell Oceania; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Nuova : è in Oceania

GUINEA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Nuova : è in Oceania' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.