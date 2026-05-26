Quello lieto comporta un aumento della famiglia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello lieto comporta un aumento della famiglia' è 'Evento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EVENTO
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Quello lieto comporta un aumento della famiglia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Evento
La definizione "Quello lieto comporta un aumento della famiglia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Evento'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quello lieto comporta un aumento della famiglia
- Risposta: EVENTO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: E_____
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Evento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello lieto comporta un aumento della famiglia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con quello: Quello d adamo è visibile sul collo maschile
Con lieto: Ilare lieto
Con comporta: Comporta una multa