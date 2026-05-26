Famiglia di pittori bolognesi

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Famiglia di pittori bolognesi' è 'Carracci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRACCI

Perchè la soluzione è Carracci? Carracci è il nome di un gruppo di artisti bolognesi che hanno rivoluzionato la pittura del Seicento. La loro creatività e innovazione hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte, influenzando generazioni successive e contribuendo a definire uno stile unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Famiglia di pittori bolognesi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carracci

Questa pagina è dedicata alla definizione "Famiglia di pittori bolognesi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carracci'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Famiglia di pittori bolognesi
  • Risposta: CARRACCI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
R Roma
A Ancona
C Como
C Como
I Imola

La soluzione 'Carracci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Famiglia di pittori bolognesi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con famiglia: Quello lieto comporta un aumento della famiglia 

Con pittori: Li miscelano i pittori 

Con bolognesi: Una delle due torri bolognesi 