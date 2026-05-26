Famiglia di pittori bolognesi
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SOLUZIONE: CARRACCI
Perchè la soluzione è Carracci? Carracci è il nome di un gruppo di artisti bolognesi che hanno rivoluzionato la pittura del Seicento. La loro creatività e innovazione hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte, influenzando generazioni successive e contribuendo a definire uno stile unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Famiglia di pittori bolognesi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carracci
Questa pagina è dedicata alla definizione "Famiglia di pittori bolognesi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carracci'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Famiglia di pittori bolognesi
- Risposta: CARRACCI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Carracci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Famiglia di pittori bolognesi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con famiglia: Quello lieto comporta un aumento della famiglia
Con pittori: Li miscelano i pittori
Con bolognesi: Una delle due torri bolognesi