Città e porto della Nuova Zelanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città e porto della Nuova Zelanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAPIER

Questa voce o sezione sull'argomento nuova zelanda non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa voce aggiungendo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napier (disambigua). napier, in maori ahuriri, è una città e un'autorità territoriale della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

