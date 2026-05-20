La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda
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SOLUZIONE: CROCE DEL SUD
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Perché la soluzione è Croce Del Sud? La Croce del Sud è un insieme di stelle visibile principalmente nell’emisfero australe, simbolo di orientamento e di identità culturale per molte nazioni dell’emisfero sud. Questa costellazione compare in modo prominente nella bandiera della Nuova Zelanda, dove rappresenta la posizione geografica del paese e il suo legame con l’emisfero australe. La sua presenza sulla bandiera sottolinea l’importanza di questa costellazione come simbolo riconoscibile e significativo per i neozelandesi.
La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Croce Del Sud
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda
- Risposta: CROCE DEL SUD
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 5-3-3
- Schema utile: C____ ___ ___
- Inizia con: C
- Finisce con: D
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Croce Del Sud' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con costellazione: La minore è la costellazione con la Stella polare
Con ritratta: La Monna Lisa ritratta da Leonardo
Con bandiera: La Aer Lingus compagnia aerea di bandiera irlandese