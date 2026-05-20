La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda' è 'Croce Del Sud'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROCE DEL SUD

La risposta Croce Del Sud è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Croce Del Sud? La Croce del Sud è un insieme di stelle visibile principalmente nell’emisfero australe, simbolo di orientamento e di identità culturale per molte nazioni dell’emisfero sud. Questa costellazione compare in modo prominente nella bandiera della Nuova Zelanda, dove rappresenta la posizione geografica del paese e il suo legame con l’emisfero australe. La sua presenza sulla bandiera sottolinea l’importanza di questa costellazione come simbolo riconoscibile e significativo per i neozelandesi.

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La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Croce Del Sud

Quando la definizione "La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Croce Del Sud'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda

La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda Risposta: CROCE DEL SUD

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 5-3-3

5-3-3 Schema utile: C____ ___ ___

C____ ___ ___ Inizia con: C

C Finisce con: D

Le 11 lettere della soluzione

C Como R Roma O Otranto C Como E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno S Savona U Udine D Domodossola

La soluzione 'Croce Del Sud' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La costellazione ritratta nella bandiera della Nuova Zelanda". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.