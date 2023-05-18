Città piemontese importante centro dell oreficeria
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città piemontese importante centro dell oreficeria
- Risposta: VALENZA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VENA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Valenza? Valenza è una città piemontese nota per la sua tradizione nell’arte orafa. Le sue botteghe antiche e i laboratori moderni attraggono appassionati e professionisti, rendendola un punto di riferimento nel settore. La sua storia brillante si riflette nei gioielli che ancora oggi producono con maestria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Città piemontese importante centro dell oreficeria: risposta da 7 lettere
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