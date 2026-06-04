Abitato vicino a una città
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abitato vicino a una città' è 'Sobborgo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Abitato vicino a una città
- Risposta: SOBBORGO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SBRO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sobborgo? Un sobborgo è un quartiere situato vicino a una città, spesso caratterizzato da case e strade tranquille. È il luogo ideale per chi cerca un ambiente più sereno senza allontanarsi troppo dal centro urbano. Spesso, offre spazi verdi e un ritmo di vita più rilassato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Abitato vicino a una città: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Abitato vicino a una città", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sobborgo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.