Abitato vicino a una città

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abitato vicino a una città' è 'Sobborgo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S O B B O R G O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Abitato vicino a una città

Abitato vicino a una città Risposta: SOBBORGO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S B R O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sobborgo? Un sobborgo è un quartiere situato vicino a una città, spesso caratterizzato da case e strade tranquille. È il luogo ideale per chi cerca un ambiente più sereno senza allontanarsi troppo dal centro urbano. Spesso, offre spazi verdi e un ritmo di vita più rilassato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Abitato vicino a una città: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Abitato vicino a una città", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sobborgo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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