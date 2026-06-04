Abitato vicino a una città

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abitato vicino a una città' è 'Sobborgo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOBBORGO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Abitato vicino a una città
  • Risposta: SOBBORGO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SBRO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sobborgo? Un sobborgo è un quartiere situato vicino a una città, spesso caratterizzato da case e strade tranquille. È il luogo ideale per chi cerca un ambiente più sereno senza allontanarsi troppo dal centro urbano. Spesso, offre spazi verdi e un ritmo di vita più rilassato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Abitato vicino a una città: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Abitato vicino a una città", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sobborgo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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