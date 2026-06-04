La banda di una città

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La banda di una città' è 'Civica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CIVICA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La banda di una città
  • Risposta: CIVICA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CVA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Civica? La banda di una città è un gruppo di musicisti che suonano insieme durante eventi e celebrazioni. La loro presenza crea un’atmosfera vivace e coinvolgente, unendo le persone e rafforzando il senso di comunità. La loro musica accompagna momenti speciali e tradizioni locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La banda di una città: risposta da 6 lettere

La definizione "La banda di una città" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Civica. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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