La banda di una città

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La banda di una città' è 'Civica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C I V I C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La banda di una città

La banda di una città Risposta: CIVICA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C V A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Civica? La banda di una città è un gruppo di musicisti che suonano insieme durante eventi e celebrazioni. La loro presenza crea un’atmosfera vivace e coinvolgente, unendo le persone e rafforzando il senso di comunità. La loro musica accompagna momenti speciali e tradizioni locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La banda di una città: risposta da 6 lettere

La definizione "La banda di una città" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Civica. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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