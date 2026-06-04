La banda di una città
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La banda di una città' è 'Civica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La banda di una città
- Risposta: CIVICA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CVA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Civica? La banda di una città è un gruppo di musicisti che suonano insieme durante eventi e celebrazioni. La loro presenza crea un’atmosfera vivace e coinvolgente, unendo le persone e rafforzando il senso di comunità. La loro musica accompagna momenti speciali e tradizioni locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La banda di una città: risposta da 6 lettere
La definizione "La banda di una città" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Civica. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.