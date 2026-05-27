Importante città a un capolinea della Transiberiana
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SOLUZIONE: VLADIVOSTOK
Perchè la soluzione è Vladivostok? Vladivostok è una città chiave sulla rotta della Transiberiana, situata all’estremo oriente russo. Con il suo porto e le sue strade, collega la Russia all’Asia e al Pacifico, diventando un punto di riferimento per viaggi e scambi tra continenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Importante città a un capolinea della Transiberiana nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vladivostok
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Importante città a un capolinea della Transiberiana
- Risposta: VLADIVOSTOK
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: V__________
- Inizia con: V
- Finisce con: K
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Vladivostok' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Importante città a un capolinea della Transiberiana". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con importante: Arbor importante centro del Michigan
Con città: Gruppi di case di città
Con capolinea: Un capolinea della Metro A di Roma