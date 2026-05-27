Importante città a un capolinea della Transiberiana

Home / Soluzioni Cruciverba / Importante città a un capolinea della Transiberiana

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Importante città a un capolinea della Transiberiana' è 'Vladivostok'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VLADIVOSTOK

Perchè la soluzione è Vladivostok? Vladivostok è una città chiave sulla rotta della Transiberiana, situata all’estremo oriente russo. Con il suo porto e le sue strade, collega la Russia all’Asia e al Pacifico, diventando un punto di riferimento per viaggi e scambi tra continenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vladivostok' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Importante città a un capolinea della Transiberiana nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vladivostok

Quando la definizione "Importante città a un capolinea della Transiberiana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vladivostok'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Importante città a un capolinea della Transiberiana

Importante città a un capolinea della Transiberiana Risposta: VLADIVOSTOK

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: V__________

V__________ Inizia con: V

V Finisce con: K

Le 11 lettere della soluzione

V Venezia L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola V Venezia O Otranto S Savona T Torino O Otranto K Kappa

La soluzione 'Vladivostok' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Importante città a un capolinea della Transiberiana". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.