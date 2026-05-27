Importante città a un capolinea della Transiberiana

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Importante città a un capolinea della Transiberiana' è 'Vladivostok'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VLADIVOSTOK

Perchè la soluzione è Vladivostok? Vladivostok è una città chiave sulla rotta della Transiberiana, situata all’estremo oriente russo. Con il suo porto e le sue strade, collega la Russia all’Asia e al Pacifico, diventando un punto di riferimento per viaggi e scambi tra continenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Importante città a un capolinea della Transiberiana nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vladivostok

Quando la definizione "Importante città a un capolinea della Transiberiana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vladivostok'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Importante città a un capolinea della Transiberiana
  • Risposta: VLADIVOSTOK
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: V__________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: K

Le 11 lettere della soluzione

V Venezia
L Livorno
A Ancona
D Domodossola
I Imola
V Venezia
O Otranto
S Savona
T Torino
O Otranto
K Kappa

La soluzione 'Vladivostok' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Importante città a un capolinea della Transiberiana". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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