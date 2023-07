Importante centro minerario dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante centro minerario dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BROKEN HILL

Significato/Curiosità : Importante centro minerario dell Australia

Broken Hill è un importante centro minerario situato in Australia, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Fondata nel 1883, la città è famosa per le sue ricche risorse di minerali, in particolare di piombo, zinco e argento. La scoperta di queste ricchezze ha attirato migliaia di minatori e ha contribuito allo sviluppo dell'industria mineraria nella regione. Oggi, Broken Hill è una città prospera con una storia ricca e un patrimonio minerario ben conservato. È anche un'importante destinazione turistica, con musei, gallerie d'arte e una vivace cultura dell'arte che riflette l'influenza dell'industria mineraria sulla comunità locale.

Altre risposte alla domanda : Importante centro minerario dell Australia : importante; centro; minerario; australia; Un pasto a volte importante ; Il giorno che precede un evento importante ; Ha un ruolo importante nel giornale; Un importante sindacato interprofessionale svizzero; importante ghiandola del collo; centro Europeo per le Ricerche Nucleari; Il centro francescano; Il centro del Polo; Un grande centro abitato; Il centro del Varesotto con il cosiddetto Bosc di Sàss; Un bacino minerario tedesco; Bacino minerario tedesco; Un centro minerario sardo; Il tennista svizzero vincitore nel 2018 degli australia n Open maschili; Sanno lanciarlo gli indigeni dell australia ; Innocuo sauro australia no; Ne fa parte l australia ; L orsetto australia no;

Cerca altre Definizioni