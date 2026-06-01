Il primo importante affluente di destra del Po
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il primo importante affluente di destra del Po' è 'Varaita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Varaita? Varaíta è il nome del principale affluente di destra del fiume Po. Questo corso d’acqua porta con sé acque che alimentano il grande fiume, contribuendo alla sua portata e alla vita delle zone attraversate. La sua presenza è fondamentale per l’ecosistema locale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il primo importante affluente di destra del Po
- Risposta: VARAITA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VAIA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Il primo importante affluente di destra del Po: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il primo importante affluente di destra del Po" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Varaita. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.