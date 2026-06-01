Il primo importante affluente di destra del Po

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il primo importante affluente di destra del Po' è 'Varaita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V A R A I T A

Perchè la soluzione è Varaita? Varaíta è il nome del principale affluente di destra del fiume Po. Questo corso d’acqua porta con sé acque che alimentano il grande fiume, contribuendo alla sua portata e alla vita delle zone attraversate. La sua presenza è fondamentale per l’ecosistema locale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il primo importante affluente di destra del Po

Il primo importante affluente di destra del Po Risposta: VARAITA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V A I A

Inizia con: V

V Finisce con: A

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Il primo importante affluente di destra del Po: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il primo importante affluente di destra del Po" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Varaita. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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