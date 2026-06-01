Il primo importante affluente di destra del Po

Alessia Mogavero | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il primo importante affluente di destra del Po' è 'Varaita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VARAITA

Perchè la soluzione è Varaita? Varaíta è il nome del principale affluente di destra del fiume Po. Questo corso d’acqua porta con sé acque che alimentano il grande fiume, contribuendo alla sua portata e alla vita delle zone attraversate. La sua presenza è fondamentale per l’ecosistema locale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il primo importante affluente di destra del Po
  • Risposta: VARAITA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VAIA
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A
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Il primo importante affluente di destra del Po: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il primo importante affluente di destra del Po" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Varaita. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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