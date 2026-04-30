Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala' è 'Barolo Chinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAROLO CHINATO

Perché la soluzione è Barolo Chinato? Il Barolo Chinato è un liquore aromatizzato che si ottiene mescolando il vino Barolo con infusi di erbe e spezie, tra cui corteccia di china. Questa bevanda, tipica della tradizione piemontese, si distingue per il suo aroma complesso e il sapore delicatamente amarognolo, ideale come digestivo. La sua preparazione richiede un lungo processo di infusione, che conferisce al prodotto finale un carattere unico e riconoscibile. Il Barolo Chinato rappresenta una scelta raffinata e tradizionale per chi cerca un'autentica esperienza di gusto piemontese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Barolo Chinato

In presenza della definizione "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala" conferma che la soluzione 'Barolo Chinato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Barolo Chinato

B Bologna A Ancona R Roma O Otranto L Livorno O Otranto C Como H Hotel I Imola N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Barolo Chinato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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