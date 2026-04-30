Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala' è 'Barolo Chinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAROLO CHINATO
Perché la soluzione è Barolo Chinato? Il Barolo Chinato è un liquore aromatizzato che si ottiene mescolando il vino Barolo con infusi di erbe e spezie, tra cui corteccia di china. Questa bevanda, tipica della tradizione piemontese, si distingue per il suo aroma complesso e il sapore delicatamente amarognolo, ideale come digestivo. La sua preparazione richiede un lungo processo di infusione, che conferisce al prodotto finale un carattere unico e riconoscibile. Il Barolo Chinato rappresenta una scelta raffinata e tradizionale per chi cerca un'autentica esperienza di gusto piemontese.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Barolo Chinato
In presenza della definizione "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala" conferma che la soluzione 'Barolo Chinato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Barolo Chinato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un alternativa piemontese al Porto e al Marsala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Barolo Chinato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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