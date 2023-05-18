Antica danza di origine francese
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antica danza di origine francese' è 'Minuetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Antica danza di origine francese
- Risposta: MINUETTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MUTO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Minuetto? Il minuetto è un ballo elegante nato in Francia, molto popolare nel XVII e XVIII secolo. Si caratterizza per movimenti aggraziati e passi delicati, spesso eseguiti in coppia. Ancora oggi, il minuetto viene apprezzato per la sua raffinatezza e il suo fascino senza tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Antica danza di origine francese: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Antica danza di origine francese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minuetto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.