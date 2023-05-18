Antica danza di origine francese

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antica danza di origine francese' è 'Minuetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MINUETTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Antica danza di origine francese
  • Risposta: MINUETTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MUTO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Minuetto? Il minuetto è un ballo elegante nato in Francia, molto popolare nel XVII e XVIII secolo. Si caratterizza per movimenti aggraziati e passi delicati, spesso eseguiti in coppia. Ancora oggi, il minuetto viene apprezzato per la sua raffinatezza e il suo fascino senza tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antica danza di origine francese: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Antica danza di origine francese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minuetto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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