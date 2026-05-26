Ebbe origine nel 1569 con i Medici
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SOLUZIONE: GRANDUCATO DI TOSCANA
Perché la soluzione è Granducato Di Toscana? Il Granducato di Toscana nacque nel 1569 grazie all'iniziativa dei Medici, una delle famiglie più influenti dell'epoca. Questa regione, situata nel cuore dell'Italia, divenne un centro di potere e cultura sotto il loro controllo. La loro influenza si estese non solo sul territorio, ma anche nel panorama politico e artistico dell'epoca, lasciando un'impronta duratura nella storia della Toscana.
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Ebbe origine nel 1569 con i Medici nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Granducato Di Toscana
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ebbe origine nel 1569 con i Medici
- Risposta: GRANDUCATO DI TOSCANA
- Lunghezza: 19 lettere
- Schema parole: 10-2-7
- Schema utile: G_________ __ _______
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 19 lettere della soluzione
La soluzione 'Granducato Di Toscana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ebbe origine nel 1569 con i Medici". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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