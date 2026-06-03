La danza campana con nacchere e tamburelli
La soluzione di 20 lettere per la definizione 'La danza campana con nacchere e tamburelli' è 'Tarantella Napoletana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La danza campana con nacchere e tamburelli
- Risposta: TARANTELLANAPOLETANA
- Lunghezza: 20 lettere
- Schema parole: 10-10
- Vocali: 9
- Consonanti: 11
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: TNLANATA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Tarantella Napoletana? La tarantella napoletana è una danza vivace accompagnata da nacchere e tamburelli. I passi energici e i ritmi coinvolgenti invitano a muoversi con gioia, creando un’atmosfera festosa e tradizionale. È un modo per condividere momenti di allegria tra amici e familiari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La danza campana con nacchere e tamburelli: risposta da 20 lettere
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