La danza campana con nacchere e tamburelli

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'La danza campana con nacchere e tamburelli' è 'Tarantella Napoletana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A R A N T E L L A N A P O L E T A N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La danza campana con nacchere e tamburelli

La danza campana con nacchere e tamburelli Risposta: TARANTELLANAPOLETANA

Lunghezza: 20 lettere

20 lettere Schema parole: 10-10

10-10 Vocali: 9

9 Consonanti: 11

11 Parole: 2

2 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: T N L A N A T A

Inizia con: T

T Finisce con: A

Perchè la soluzione è Tarantella Napoletana? La tarantella napoletana è una danza vivace accompagnata da nacchere e tamburelli. I passi energici e i ritmi coinvolgenti invitano a muoversi con gioia, creando un’atmosfera festosa e tradizionale. È un modo per condividere momenti di allegria tra amici e familiari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La danza campana con nacchere e tamburelli: risposta da 20 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La danza campana con nacchere e tamburelli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tarantella Napoletana. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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