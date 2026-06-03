La danza campana con nacchere e tamburelli

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'La danza campana con nacchere e tamburelli' è 'Tarantella Napoletana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TARANTELLANAPOLETANA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La danza campana con nacchere e tamburelli
  • Risposta: TARANTELLANAPOLETANA
  • Lunghezza: 20 lettere
  • Schema parole: 10-10
  • Vocali: 9
  • Consonanti: 11
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    TNLANATA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Tarantella Napoletana? La tarantella napoletana è una danza vivace accompagnata da nacchere e tamburelli. I passi energici e i ritmi coinvolgenti invitano a muoversi con gioia, creando un’atmosfera festosa e tradizionale. È un modo per condividere momenti di allegria tra amici e familiari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La danza campana con nacchere e tamburelli: risposta da 20 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La danza campana con nacchere e tamburelli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Tarantella Napoletana. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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