MINUETTO

Curiosità e Significato di Minuetto

Approfondisci la parola di 8 lettere Minuetto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Minuetto? Il minuetto è un lento ballo di origine francese, molto in voga alle corti europee nel XVII e XVIII secolo. Caratterizzato da movimenti eleganti e raffinati, rappresentava il gusto aristocratico dell’epoca. Spesso accompagnato da musica delicata, il minuetto era simbolo di cortesia e raffinatezza. Oggi, il termine richiama quella tradizione di eleganza e grazia che ha segnato la storia della danza.

Come si scrive la soluzione Minuetto

M Milano

I Imola

N Napoli

U Udine

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

