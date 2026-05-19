Charles : scrisse il saggio L origine delle specie
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SOLUZIONE: DARWIN
Perché la soluzione è Darwin? Charles Darwin è noto per aver scritto il saggio L'origine delle specie, un'opera fondamentale nella storia della biologia. La sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale ha rivoluzionato il modo di comprendere l'adattamento delle specie all'ambiente. Attraverso le sue ricerche, Darwin ha evidenziato come le variazioni genetiche e la sopravvivenza dei più adatti abbiano modellato la diversità biologica nel corso del tempo. La sua influenza si estende ancora oggi nel campo scientifico.
Charles : scrisse il saggio L origine delle specie nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Darwin
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Charles : scrisse il saggio L origine delle specie
- Risposta: DARWIN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: N
Le 6 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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