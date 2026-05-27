Un piccolo dolce friabile di origine francese
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SOLUZIONE: MADELEINE
Perchè la soluzione è Madeleine? La madeleine è un dolcetto francese che si scioglie in bocca, con una consistenza friabile e un sapore delicato. Perfetta da gustare con una tazza di tè o caffè, questa piccola meraviglia richiama ricordi di momenti semplici e piacevoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un piccolo dolce friabile di origine francese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Madeleine
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un piccolo dolce friabile di origine francese
- Risposta: MADELEINE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Madeleine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un piccolo dolce friabile di origine francese". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con dolce: Un classico dolce della cucina francese
Con friabile: Un dolce friabile fatto con l albume