Un piccolo dolce friabile di origine francese

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piccolo dolce friabile di origine francese' è 'Madeleine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADELEINE

Perchè la soluzione è Madeleine? La madeleine è un dolcetto francese che si scioglie in bocca, con una consistenza friabile e un sapore delicato. Perfetta da gustare con una tazza di tè o caffè, questa piccola meraviglia richiama ricordi di momenti semplici e piacevoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un piccolo dolce friabile di origine francese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Madeleine

La soluzione associata alla definizione "Un piccolo dolce friabile di origine francese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Madeleine'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un piccolo dolce friabile di origine francese
  • Risposta: MADELEINE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
E Empoli
I Imola
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Madeleine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un piccolo dolce friabile di origine francese". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con piccolo: Piccolo ed economico volume in brossura 

Con dolce: Un classico dolce della cucina francese 

Con friabile: Un dolce friabile fatto con l albume 