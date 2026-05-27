Un piccolo dolce friabile di origine francese

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piccolo dolce friabile di origine francese' è 'Madeleine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADELEINE

Perchè la soluzione è Madeleine? La madeleine è un dolcetto francese che si scioglie in bocca, con una consistenza friabile e un sapore delicato. Perfetta da gustare con una tazza di tè o caffè, questa piccola meraviglia richiama ricordi di momenti semplici e piacevoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un piccolo dolce friabile di origine francese nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Madeleine

La soluzione associata alla definizione "Un piccolo dolce friabile di origine francese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Madeleine'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un piccolo dolce friabile di origine francese

Un piccolo dolce friabile di origine francese Risposta: MADELEINE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli I Imola N Napoli E Empoli

La soluzione 'Madeleine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un piccolo dolce friabile di origine francese". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.