Il titolo dei grandi teologi
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Il titolo dei grandi teologi' è 'Dottore Della Chiesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il titolo dei grandi teologi
- Risposta: DOTTOREDELLACHIESA
- Lunghezza: 18 lettere
- Schema parole: 7-5-6
- Vocali: 8
- Consonanti: 10
- Parole: 3
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: DOEDACIA
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Dottore Della Chiesa? Un Dottore della Chiesa è un titolo speciale dato a alcuni teologi che hanno dato contributi fondamentali alla fede. Questi personaggi sono riconosciuti per la loro saggezza e influenza nel trasmettere e approfondire i valori spirituali, lasciando un segno duraturo nella storia religiosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il titolo dei grandi teologi: risposta da 18 lettere
La soluzione associata alla definizione "Il titolo dei grandi teologi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Dottore Della Chiesa. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.