Il titolo dei grandi teologi

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Il titolo dei grandi teologi' è 'Dottore Della Chiesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOTTOREDELLACHIESA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il titolo dei grandi teologi
  • Risposta: DOTTOREDELLACHIESA
  • Lunghezza: 18 lettere
  • Schema parole: 7-5-6
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 10
  • Parole: 3
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    DOEDACIA
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Dottore Della Chiesa? Un Dottore della Chiesa è un titolo speciale dato a alcuni teologi che hanno dato contributi fondamentali alla fede. Questi personaggi sono riconosciuti per la loro saggezza e influenza nel trasmettere e approfondire i valori spirituali, lasciando un segno duraturo nella storia religiosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il titolo dei grandi teologi: risposta da 18 lettere

La soluzione associata alla definizione "Il titolo dei grandi teologi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Dottore Della Chiesa. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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