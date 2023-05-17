Il titolo dei grandi teologi

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Il titolo dei grandi teologi' è 'Dottore Della Chiesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O T T O R E D E L L A C H I E S A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il titolo dei grandi teologi

Il titolo dei grandi teologi Risposta: DOTTOREDELLACHIESA

Lunghezza: 18 lettere

18 lettere Schema parole: 7-5-6

7-5-6 Vocali: 8

8 Consonanti: 10

10 Parole: 3

3 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: D O E D A C I A

Inizia con: D

D Finisce con: A

Perchè la soluzione è Dottore Della Chiesa? Un Dottore della Chiesa è un titolo speciale dato a alcuni teologi che hanno dato contributi fondamentali alla fede. Questi personaggi sono riconosciuti per la loro saggezza e influenza nel trasmettere e approfondire i valori spirituali, lasciando un segno duraturo nella storia religiosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il titolo dei grandi teologi: risposta da 18 lettere

La soluzione associata alla definizione "Il titolo dei grandi teologi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Dottore Della Chiesa. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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