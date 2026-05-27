della Francesca fra i più grandi pittori del 400

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'della Francesca fra i più grandi pittori del 400' è 'Piero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIERO

Perchè la soluzione è Piero? Piero della Francesca è considerato uno dei più grandi pittori del Quattrocento, noto per le sue opere ricche di luce e prospettiva. La sua capacità di combinare equilibrio e armonia ha lasciato un segno duraturo nell’arte rinascimentale, influenzando generazioni successive di artisti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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della Francesca fra i più grandi pittori del 400 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piero

In presenza della definizione "della Francesca fra i più grandi pittori del 400", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Piero'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: della Francesca fra i più grandi pittori del 400

della Francesca fra i più grandi pittori del 400 Risposta: PIERO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova I Imola E Empoli R Roma O Otranto

La soluzione 'Piero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "della Francesca fra i più grandi pittori del 400". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.