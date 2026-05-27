I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler
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SOLUZIONE: TEHERAN
Perchè la soluzione è Teheran? Teheran fu il luogo scelto dai Tre Grandi per pianificare l’attacco decisivo contro Hitler, segnando un momento cruciale nelle strategie della Seconda guerra mondiale. La riunione tra alleati portò a decisioni fondamentali che avrebbero cambiato il corso degli eventi futuri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Teheran
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler
- Risposta: TEHERAN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: N
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Teheran' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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Con attacco: Colpito da un attacco di cuore
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