I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler' è 'Teheran'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEHERAN

Perchè la soluzione è Teheran? Teheran fu il luogo scelto dai Tre Grandi per pianificare l’attacco decisivo contro Hitler, segnando un momento cruciale nelle strategie della Seconda guerra mondiale. La riunione tra alleati portò a decisioni fondamentali che avrebbero cambiato il corso degli eventi futuri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Teheran

Questa pagina è dedicata alla definizione "I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teheran'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler

I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler Risposta: TEHERAN

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: N

Le 7 lettere della soluzione

T Torino E Empoli H Hotel E Empoli R Roma A Ancona N Napoli

La soluzione 'Teheran' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.