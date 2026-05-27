I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler' è 'Teheran'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEHERAN

Perchè la soluzione è Teheran? Teheran fu il luogo scelto dai Tre Grandi per pianificare l’attacco decisivo contro Hitler, segnando un momento cruciale nelle strategie della Seconda guerra mondiale. La riunione tra alleati portò a decisioni fondamentali che avrebbero cambiato il corso degli eventi futuri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Teheran'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Teheran

Questa pagina è dedicata alla definizione "I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Teheran'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler
  • Risposta: TEHERAN
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: N

Le 7 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
H Hotel
E Empoli
R Roma
A Ancona
N Napoli

La soluzione 'Teheran' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I Tre Grandi vi decisero l attacco definitivo a Hitler". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vi si vendono grandi marche a ottimi prezzi Vi fiorirono grandi civiltà Vi si fanno grandi spese Uno dei tre grandi esponenti dell idealismo tedesco Vi si vendono grandi marche a prezzi scontati 

Altre definizioni collegate

Con grandi: Pianta da salotto dalle grandi foglie 

Con attacco: Colpito da un attacco di cuore 

Con definitivo: Saluto più definitivo dell arrivederci 