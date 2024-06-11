Grandi depositi montani

Sara Verdi | 29 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grandi depositi montani' è 'Ghiacciai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHIACCIAI

Vuoi approfondire la risposta Ghiacciai? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ghiacciai'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Grandi depositi montani nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ghiacciai

Se la definizione "Grandi depositi montani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ghiacciai'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Grandi depositi montani
  • Risposta: GHIACCIAI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: G________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

G Genova
H Hotel
I Imola
A Ancona
C Como
C Como
I Imola
A Ancona
I Imola

La soluzione 'Ghiacciai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grandi depositi montani". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.