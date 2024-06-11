Grandi depositi montani
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SOLUZIONE: GHIACCIAI
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Grandi depositi montani nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ghiacciai
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grandi depositi montani
- Risposta: GHIACCIAI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: G________
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Ghiacciai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grandi depositi montani". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.