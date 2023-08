Titolo feudale dei signori di Alsazia Assia e Turingia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo feudale dei signori di Alsazia Assia e Turingia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LANGRAVIO

Significato/Curiosita : Titolo feudale dei signori di alsazia assia e turingia

titolo sussidiario anche dal granduca di sassonia-weimar, che aveva il titolo di langravio di turingia nel primo decennio del xx secolo, ma il titolo... Prima volta nella bassa lorena dal 1086. un langravio aveva sovente poteri sovrani sui propri territori. langravio venne occasionalmente sfruttato come titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

