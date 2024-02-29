Grandi distese di terra incolta
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SOLUZIONE: LANDE
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Grandi distese di terra incolta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lande
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grandi distese di terra incolta
- Risposta: LANDE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Lande' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grandi distese di terra incolta". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.