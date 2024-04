La definizione e la soluzione di 6 lettere: Andre fra i grandi del tennis. AGASSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Francese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Andre Kirk Agassi (IPA: ['ndre 'ægsi]; Las Vegas, 29 aprile 1970) è un ex tennista e allenatore di tennis statunitense. Soprannominato il Kid di Las Vegas o Flipper, per il suo stile di gioco rapido, è considerato uno dei più forti tennisti di tutti i tempi. Nella sua carriera ha vinto 60 titoli ATP e otto tornei dello Slam, detenendo il primo posto nella classifica ATP per 101 settimane e guadagnando in carriera più di 31 milioni di dollari in premi e 150 milioni di dollari in sponsorizzazioni. È l'unico tennista della storia ad avere vinto tutte le categorie di torneo esistenti per un tennista maschile in singolare: i quattro tornei ...

agace f sing (pl.: agaces)

(volgar) gazza (Pica pica) (senso figurato) , (in Canada) donna provocante e lasciva (araldica) gazza

Voce verbale

agace

prima persona singolare dell'indicativo presente di agacer terza persona singolare dell'indicativo presente di agacer prima persona singolare del congiuntivo presente di agacer terza persona singolare del congiuntivo presente di agacer seconda persona singolare dell'imperativo di agacer

Pronuncia

IPA: /a.gas/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dall'alto tedesco agaza , "gazza"

, "gazza" (voce verbale) vedi agacer

Sinonimi

(uccello) pie, pie bavarde, agasse, agache, geai