Titolo di un romanzo di E. Baldini

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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COMEILLUPO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Titolo di un romanzo di E. Baldini
  • Risposta: COMEILLUPO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 4-2-4
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 3
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CEILLO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Come Il Lupo? Come il lupo di Baldini cattura l’immaginazione con la sua forza selvaggia e il suo spirito libero. La narrazione porta il lettore in un viaggio tra emozioni intense e paesaggi selvaggi, creando un’atmosfera di mistero e avventura che coinvolge fin dalle prime pagine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Titolo di un romanzo di E. Baldini: risposta da 10 lettere

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