Le gobbe lungo la strada

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le gobbe lungo la strada' è 'Dossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O S S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le gobbe lungo la strada

Le gobbe lungo la strada Risposta: DOSSI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D S I

Inizia con: D

D Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dossi? Le gobbe lungo la strada sono piccole asperità che fanno sobbalzare l’auto. Sono spesso causate da lavori stradali o da usura del manto. Guidare con attenzione permette di affrontarle senza danni, rendendo il viaggio più sicuro e confortevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le gobbe lungo la strada: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le gobbe lungo la strada" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Dossi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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