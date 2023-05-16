Le gobbe lungo la strada

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le gobbe lungo la strada' è 'Dossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOSSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le gobbe lungo la strada
  • Risposta: DOSSI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DSI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dossi? Le gobbe lungo la strada sono piccole asperità che fanno sobbalzare l’auto. Sono spesso causate da lavori stradali o da usura del manto. Guidare con attenzione permette di affrontarle senza danni, rendendo il viaggio più sicuro e confortevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le gobbe lungo la strada: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le gobbe lungo la strada" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Dossi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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