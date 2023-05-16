Le gobbe lungo la strada
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le gobbe lungo la strada' è 'Dossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le gobbe lungo la strada
- Risposta: DOSSI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DSI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Dossi? Le gobbe lungo la strada sono piccole asperità che fanno sobbalzare l’auto. Sono spesso causate da lavori stradali o da usura del manto. Guidare con attenzione permette di affrontarle senza danni, rendendo il viaggio più sicuro e confortevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le gobbe lungo la strada: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Le gobbe lungo la strada" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Dossi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.