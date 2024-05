Ha due gobbe

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il cammello (Camelus bactrianus Linnaeus, 1758) è un mammifero della famiglia dei Camelidi. Alto circa 2 metri, diffuso in Asia centrale, è utilizzato per la carne, il grasso, il latte, la lana e come animale da trasporto.

cammello ( approfondimento) m (pl.: cammelli)

(zoologia) (mammalogia) quadrupede ruminante della famiglia dei Camelidi; la sua classificazione scientifica è Camelus bactrianus ( tassonomia)

Sillabazione

cam | mel | lo

Pronuncia

IPA: /kam'mllo/

Etimologia / Derivazione

dal latino camelus e dal greco µ

Citazione

Parole derivate

cammellato, cammellotto

Termini correlati

(Camelidi) dromedario, lama, vigogna

Iperonimi