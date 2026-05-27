Lo è una strada che versa in cattive condizioni

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è una strada che versa in cattive condizioni' è 'Dissestata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISSESTATA

Perchè la soluzione è Dissestata? Una strada disastata è quella che presenta buche, crepe e segni di usura evidenti. La superficie appare sconnessa e pericolosa, rendendo difficile la guida e il passaggio di pedoni. La sua condizione riflette un alto livello di degrado e abbandono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Dissestata'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Lo è una strada che versa in cattive condizioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dissestata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è una strada che versa in cattive condizioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dissestata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è una strada che versa in cattive condizioni
  • Risposta: DISSESTATA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: D_________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
S Savona
E Empoli
S Savona
T Torino
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Dissestata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è una strada che versa in cattive condizioni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Facilita lo scorrimento ma non è la strada a quattro corsie Non versa in buone condizioni Lo versa il cambiavalute Ridotti in cattive condizioni Il ciclista lo usa per farsi strada 

Altre definizioni collegate

Con strada: Riprendere la strada di casa 

Con versa: Più versa e più guadagna 

Con cattive: Le cattive reputazioni che caratterizzano i delinquenti 