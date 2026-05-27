Lo è una strada che versa in cattive condizioni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è una strada che versa in cattive condizioni' è 'Dissestata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DISSESTATA
Perchè la soluzione è Dissestata? Una strada disastata è quella che presenta buche, crepe e segni di usura evidenti. La superficie appare sconnessa e pericolosa, rendendo difficile la guida e il passaggio di pedoni. La sua condizione riflette un alto livello di degrado e abbandono. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è una strada che versa in cattive condizioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Dissestata
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è una strada che versa in cattive condizioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dissestata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è una strada che versa in cattive condizioni
- Risposta: DISSESTATA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: D_________
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Dissestata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è una strada che versa in cattive condizioni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con strada: Riprendere la strada di casa
Con versa: Più versa e più guadagna
Con cattive: Le cattive reputazioni che caratterizzano i delinquenti